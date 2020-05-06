اعتبارا من 16 مايو.. الإكوادور تمدد حالة الطوارئ 30 يوما

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، عن تمديد حالة الطوارئ المفروضة في البلاد على خلفية تفشي فيروس كورونا، لمدة 30 يوما، اعتبارا من 16 مايو.

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وكتب مورينو على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الأربعاء: "بدعم من مجلس الأمن، مددنا حالة الطوارئ لمدة 30 يوما أخرى اعتبارا من 16 مايو"​​​.

وأشار إلى أن: " مجلس الأمن جاهز لبدء مراجعة شاملة لميزانيات الخدمات العامة، وأن المراجعة ستشمل من 10 إلى 15 بالمئة من الميزانيات التي لن تؤثر على الوظائف الرئيسية لمؤسسات الدولة، وأن تنفيذ التغييرات سيتم بدعم من وزارة المالية".

وبدأ رفع قيود الحجر الصحي في الإكوادور على مراحل في 4 مايو، مع إبقاء العزل ساريا على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، وإغلاق الحدود، وحظر حركة السيارات بين المقاطعات، والفعاليات الجماعية، فضلا عن ذلك ستحافظ البلاد على مسألة التعليم عن بعد.

ووفقا لأحدث البيانات، بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الإكوادور 31 ألفا و881 حالة، والوفيات 1569 شخصا.

Reitero mi llamado a todas las instituciones públicas y privadas para sumar esfuerzos en la lucha contra esta emergencia. Solo un trabajo conjunto nos permitirá salir adelante y levantar al país. Todo lo hacemos en función de la vida, el empleo y la productividad. #JuntosEcuador — Lenín Moreno (@Lenin) May 5, 2020

المصدر: سبوتنيك