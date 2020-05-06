توقعات بترحيل أستاذ إيراني من الولايات المتحدة بعد تبرئته

قال مسؤولون أمريكيون وإيرانيون يوم الثلاثاء إنه من المتوقع ترحيل أستاذ إيراني من الولايات المتحدة بعد تبرئة ساحته من تهمة سرقة أسرار تجارية.

وربما يصبح الأستاذ الإيراني، سيروس أصغري جزءا من مبادلة نادرة للسجناء بين إيران والولايات المتحدة.

وقالت مصادر إيرانية لرويترز إن طهران مستعدة للمشاركة في مبادلة.

وتأكدت إصابة أصغري البالغ من العمر 59 عاما بفيروس كورونا المستجد قبل حوالي عشرة أيام ويتلقى الرعاية الطبية من سلطات الهجرة الأمريكية وينتظر شهادة طبية تجيز له السفر حسبما قال أبو الفضل مهر آبادي وهو دبلوماسي إيراني يتولى منصب نائب مدير قسم رعاية المصالح الإيرانية في السفارة الباكستانية بواشنطن.

وقال مهر آبادي "نعمل ونتعاون مع سلطة الهجرة لترحيله إلى إيران في أقرب وقت ممكن".

وامتنع متحدث باسم وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية عن تقديم إطار زمني محدد لكنه أكد أن من المتوقع أن تقدم الوكالة على إخراج أصغري من البلاد عندما يحصل على تصريح طبي بالسفر.

كان قاض اتحادي في ولاية أوهايو قد برأ ساحة أصغري، وهو أستاذ في علم المواد، في نوفمبر تشرين الثاني من تهمة سرقة أسرار تجارية مما يعد انتهاكات للعقوبات الأمريكية على إيران.

وفي مارس، حث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الولايات المتحدة على إطلاق سراح أصغري الذي قال إنه واحد من عدة علماء إيرانيين تتخذهم الولايات المتحدة "كرهائن".

وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن جهودا تُبذل حاليا لتنفيذ مبادلة سجناء بين البلدين.

المصدر: رويترز