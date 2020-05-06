"جيلياد ساينسز" تعلن عن مفاوضات حول إنتاج دواءها ضد "COVID-19" للخارج

ذكرت شركة "جيلياد ساينسز" الأمريكية أنها تجري مفاوضات مع شركات عاملة على إنتاج المكونات الكيميائية والأدوية بشأن صناعة العقار "رمديسيفير" المضاد لفيروس كورونا لتصديره إلى الخارج.

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وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الثلاثاء، إنها تبحث سبل توسيع إنتاج دواءها لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد لتوريده إلى أوروبا وآسيا والدول النامية حتى حلول العام 2022 على الأقل.

وأفادت "جيلياد ساينسز" بأنها تتفاوض مع عدة منتجي أدوية غير مصرحة في الهند وباكستان حول تصاريح طوعية طويلة الأمد لإنتاج "رمديسيفير" للدول النامية.

وأصدرت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية، الأسبوع الماضي، مصادقة رسمية على استخدام "رمديسيفير" لعلاج المصابين بعدوى "COVID-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، نظرا لحالة الطوارئ التي تمر بها الولايات المتحدة في ظل الجائحة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "جيلياد ساينسز"، دانييل أوداي، إن هذا الإجراء "خطوة أولى مهمة" وإنه ينوي توزيع 1.5 مليون جرعة من العقار كتبرعات.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس، أن الشركة والسلطات ستبدأ بتوزيع 1.5 مليون جرعة من العقار في مستشفيات الولايات المتحدة اعتبارا من 4 مايو.

المصدر: رويترز + وكالات