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عمدة مكسيكي يفرض حظرا على الوفاة بفيروس كورونا في بلديته

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عمدة مكسيكي يفرض حظرا على الوفاة بفيروس كورونا في بلديته
Reuters diariodexalapa.com.mx
عمدة بلدية سوكونوسوكو في ولاية فيراكروز المكسيكية، رولاندو روساس.
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فرض عمدة بلدية سوكونوسوكو في ولاية فيراكروز المكسيكية، رولاندو روساس، "حظرا رسميا" معنويا على وفاة المواطنين المحليين جراء فيروس كورونا المستجد.

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وأصدر روساس، اليوم الثلاثاء، مرسوما تم نشره وسط سوكونوسوكو و"يحظر بشكل قاطع الوفاة جراء فيروس كورونا في أراضي البلدية".

وأكد روساس، في حديث صحفي، أنه قرر إصدار هذا المرسوم للفت انتباه سكان البلدية على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، مضيفا: "أعتقد أن هذه الاستراتيجية تعمل".

وبلغ عدد سكان بلدية سوكونوسوكو 5.2 ألف شخص، ولم يتم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بينهم.

ووصل عدد المصابين بالفيروس في المكسيك حتى مساء الثلاثاء إلى 24905 حالة بينهم 2271 متوفيا.

المصدر: وسائل إعلام مكسيكية + وكالات

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