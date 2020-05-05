مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في حادثة طعن نفذتها امرأة في جنوب ويلز

لقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في حادثة طعن متعددة قامت بها امرأة في قرية بن واي غريغ جنوب ويلز في المملكة المتحدة.

وأفاد موقع ويلز أونلاين أن المرأة طعنت الرجل عدة مرات حتى فارق الحياة اليوم الثلاثاء، كما هاجمت 3 آخرين في محل تجاري بالقرية المذكورة.

ونقل الموقع عن شهود عيان قولهم إن الحادث مروع وأنهم يشعرون بالصدمة. ووصف رافي راج، 35 عاما، وهو مدير مكتب بريد قرية بن واي غريغ المشهد وقال إنه شاهد أشخاصا يركضون من المحل، وبعضهم كان ينزف. وأضاف: "رأيت أحد الرجال ينزف من عنقه".

من جانبها فرضت الشرطة طوقا أمنيا في مكان الحادث، وقامت باعتقال المرأة للتحقيق معها، من دون أن تتضح لحد الآن أية تفاصيل أخرى عن دوافع عملية الطعن.

المصدر: صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية