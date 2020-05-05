تركيا تسجل أكثر من 5000 حالة شفاء جديدة من كورونا مع تراجع مستمر لمعدل الوفيات

سجلت تركيا، اليوم الثلاثاء، أكثر من 5000 حالة شفاء جديدة بين المصابين بفيروس كورونا، وسط استمرار انخفاض حصيلة الوفيات جراء المرض على أساس يومي.

وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الاثنين، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1832 ليصل إلى مستوى 129491 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى ارتفاع طفيف لحصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في البلاد حسب البيانات المنشورة في 1 مايو 2188 حالة، وفي 2 مايو 1983، وفي 3 مايو 1670، وفي 4 مايو 1614.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3520 شخصا إثر رصد 59 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 1 مايو 84، وفي 2 مايو 78، وفي 3 مايو 61، وفي 4 مايو 64.

Yoğun bakım hasta sayısı, entübe hasta sayısı ve vefat sayısında düşüş devam ediyor. Yeni iyileşen hasta sayısı, başarının diğer göstergesi. Vaka sayısında, seyirde görülebilecek kısmi bir artış var. Yeni bir dönemdeyiz. Salgına fırsat tanımamalıyız. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/0mMKkUoncL — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 5, 2020

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 73285 شخصا بعد تسجيل 5119 حالة شفاء جديدة.

وأعلنت تركيا في وقت سابق تجاوزها مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا لتسجل الأحد الماضي ولأول مرة تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة الحالات النشطة.

وسبق أن أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بدء سلطات بلاده رفع القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا بشكل تدريجي اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

المصدر: RT