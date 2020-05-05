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بريطانيا تتخطى إيطاليا من حيث حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد

بريطانيا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا

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بريطانيا تسجل قفزة كبيرة للوفيات بفيروس كورونا
Reuters HANNAH MCKAY
لندن في زمن جائحة فيروس كورونا
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سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، قفزة كبيرة وحادة للوفايات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، حيث تم رصد 693 حالة جديدة مقابلة 288 في إحصائية أمس الاثنين.

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وأفاد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء لتسليط الضوء على تطور جائحة فيروس كورونا في البلاد، بارتفاع حصيلة الوفيات جراء المرض خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 693 حالة لتصل إلى مستوى 29427.

وتمثل الحصيلة الجديدة قفزة ضخمة لمعدل الوفيات على أساس يومي مقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث سجلت في بريطانيا يوم 1 مايو 739 حالة، وفي 2 مايو 621، وفي 3 مايو 315، وفي 4 مايو 288.

وأكد راب مع ذلك أن المرحلة الثانية من إجراءات الإغلاق العام يتكون مختلفة، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى لضمان حماية فرص العمل.

المصدر: وكالات

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