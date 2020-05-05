ترامب: لو لم أفز في انتخابات الرئاسة لكنا الآن في حرب مع كوريا الشمالية

اعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن فوزه في انتخابات رئاسة الولايات المتحدة عام 2016 حال دون اندلاع حرب مع كوريا الشمالية.

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وقال ترامب، في حديث لصحيفة "نيويورك بوست" من البيت الأبيض نشر اليوم الثلاثاء: "هل تتذكرون أن الجميع كانوا يزعمون بأني سأبدأ حربا (ضد كوريا الشمالية) خلال الساعات الـ24 الأولى (من تولي المنصب) بسبب مزاجي الشخصي؟ هؤلاء الناس لا يفهمونني".

وأضاف ترامب: "انظروا إلى كوريا الشمالية، فاين الحرب؟ لو لم يتم انتخابي لكنتم في حالة حرب مع كوريا الشمالية، لكنتم في حرب معها في الوقت الحالي".

ووجه ترامب، خلال حملته الانتخابية في 2016 وفي الأشهر الأولى من رئاسته، انتقادات وتهديدات حادة إلى كوريا الشمالية وزعيمها، كيم جونغ أون.

إلا أن الطرفين بدءا لاحقا مفاوضات مباشرة حول تسوية التوتر في شبه الجزيرة الكورية أسفرت عن تغير كبير في نبرة تصريحات ترامب وكيم جونغ أون، اللذان أجريا 3 لقاءات ثنائية في حدث غير مسبوق في تاريخ البلدين.

المصدر: نيويورك بوست + وكالات