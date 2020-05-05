واشنطن توزع معونات "تاريخية" على الهنود الحمر لمكافحة كورونا

أعلنت واشنطن عن شروعها في توزيع معونات بقيمة 4.8 مليار دولار على مجتمعات الشعوب الأصلية لمساعدتهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا وعواقبها على قطاعات الصحة المحلية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزارتي الداخلية والخزانة في البلاد: "يسعدنا أن نبدأ بتحويل 4.8 مليار دولار من الأموال الحيوية المخصصة للحكومات القبائلية في جميع الولايات.. يقوم نهجنا على تلبية الاحتياجات القبائلية على أساس التوازن العادل".

وأضاف البيان أن الحكومة ستوزع هذه المعونات الفيدرالية خلال الأيام المقبلة بدءا من اليوم الثلاثاء، مشيرا إلى أن حجم المساعدات يعتمد على التعداد السكاني في كل مجتمع أصلي، حيث يساوي الحد الأدنى منها 100 ألف دولار.

ووصف البيان الأموال المقدمة بأنها تمثل "دعما ماليا تاريخيا للأمريكيين الأصليين الذين يكافحون الأزمة الصحية في ظل وباء كوفيد-10".

وأصبحت محمية النافاخو الواقعة على الحدود بين ولايتي أريزونا ونيوميكسيكو، حيث يعيش الهنود الأمريكيون من شعوب أباتشي والنافاخو، ثاني أكبر قبيلة معترف بها فيدراليا في الولايات المتحدة بعد قبيلة شيروكي، بؤرة جديدة لتفشي فيروس كورونا في البلاد.

وتفيد تقارير إعلامية بأن الهنود الأمريكيين هم بين الفئات الأكثر ميلا للتأثر بالأعراض الشديدة جراء الفيروس لأن الكثير منهم يعانون من مرض السكري وأمراض القلب والشرايين والرئة.

وتشيرا بيانات جامعة جون هوبكينز إلى أن عدد المصابين بكورونا بين الأمريكيين الأصليين اقترب من ألفي شخص، توفي منهم 60 على الأقل.

المصدر: RT