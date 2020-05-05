وفاة أول طبيب باكستاني بفيروس كورونا في نيويورك

سجلت ولاية نيويورك أول حالة وفاة لطبيب باكستاني بفيروس كورونا المستجد، حسبما أورد الصحفي المصري المتخصص بالشأن الأمريكي، محمد العالم.

إقرأ المزيد

وقال الصحفي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الطبيب المتوفي هو أسامة رياض، الذي كان في نهاية العقد الثاني من العمر ويعمل بأحد مستشفيات نيويورك، في استقبال الحالات المصابة بالفيروس والإشراف على معالجتها.

وأوضح الصحفي أن الإعلان عن وفاة الطبيب جاء بعد أسبوع فقط من إصابته بالمرض، نتيجة تدهور حاد لحالته الصحية استدعى وضعه على أجهزة التنفس، لكنه فارق الحياة قبل أن تكتمل محاولات إنقاذه، ودفن طبقا للقواعد المنصوص عليها بالشريعة الإسلامية.

وأكد الصحفي المصري تسجيل عدد كبير للإصابات بمرض "كوفيد-19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد، بين الأطباء والممرضين التابعين للجاليات الإسلامية بالولايات المتحدة والعاملين بمستشفيات تستقبل حالات للمرضى، وأشار إلى أن العدد الحقيقي للوفيات بينهم يبقى مجهولا حتى الآن.

حاتم ناصر

المصدر: RT