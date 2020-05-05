عمدة نيويورك: معدل الإصابات بكورونا المحتاجة للعلاج في المستشفيات يبقى دون 100 حالة يوميا

أعلن بيل دي بلازيو عمدة نيويورك، أن عدد الحالات المحتاجة للإدخال إلى المستشفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا انخفض إلى مستوى دون 100 حالة يوميا، ما يمثل تقدما ملحوظا في مكافحة المرض.

وأكد دي بلازيو في مؤتمر صحفي حول مستجدات فيروس كورونا في المدينة عقده اليوم الثلاثاء، أن أعداد مرضى كورونا الذين يتلقون العلاج في أقسام العناية المركزة مستمر في التراجع أيضا، لكن معدلات الإصابات اليومية بالمرض لا تزال في ارتفاع.

وأشار إلى أن الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا والتي تأتي بتأخر لمدة يومين، تتجه نحو التحسن بشكل عام، حيث تقلص عدد المصابين بالفيروس في وحدات العناية المركزة في جميع المستشفيات الفيدرالية الـ11 في نيويورك ليبلغ 75 مريضا يوم الأحد الماضي بعدما كان 88 السبت.

مع ذلك، ارتفعت نسبة الأشخاص الذين تأكدت إصابتهم بعد خضوعهم لاختبارات الكشف، من 17% السبت إلى 22% الأحد.

وشدد على أنه سيكون من الممكن القول إن المدينة تمكنت من تحقيق نقلة نوعية في المعركة ضد المرض بعد أن تنخفض جميع المؤشرات الثلاثة بشكل متوازن.

وأضاف أن الأطباء يراقبون 15 طفلا موجودين في مستشفيات نيويورك جراء إصابتهم بالالتهاب الحاد في مختلف أجهزة الجسم، ويشتبه أن حالاتهم متعلقة بفيروس كورونا.

وقال عمدة نيويورك إن نتائج اختبارات الكشف عن الفيروس كانت إيجابية لدى 4 من هؤلاء الأطفال، فيما أظهرت الاختبارات أن 6 منهم تتوفر لديهم الأجسام المضادة للفيروس.

وسجلت نيويورك أكثر من 175650 إصابة بكورونا، حسب بيانات جامعة جون هوبكنز.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية