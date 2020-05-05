إسرائيل تعتقل 20 فلسطينيا من مدينة القدس خلال الساعات الماضية

قالت مؤسسات فلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن السلطات الإسرائيلية اعتقلت 20 مواطنا من مدينة القدس بينهم بلال النتشة أمين عام "المؤتمر الشعبي الوطني" في القدس واللواء عماد عوض.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية إن "شرطة الاحتلال الإسرائيلي في مركز تحقيق المسكوبية نقلت الأسير اللواء بلال النتشة أمين عام (المؤتمر الشعبي) في القدس إلى مستشفى شعاري تصيدق".

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وأضافت في بيان أن محاميها "أكدوا أن اللواء النتشة تعرض لتحقيق قاس فور اعتقاله فجر هذا اليوم من منزله في القدس".

وأوضحت الهيئة أن حملة الإعتقالات الواسعة "طالت ما يقارب 20 مقدسيا، معظمهم قيادات ومسؤولون في مؤسسات رسمية فلسطينية، ونشطاء وأسرى محررون".

وذكر نادي الأسير الفلسطيني أن القوات الإسرائيلية اعتقلت منذ مطلع العام الجاري 2020، أكثر من 600 مواطن مقدسي، خلال عمليات اعتقال يومية طالت خلالها كافة الفئات، حتى الأطفال والفتية.

وأضاف النادي أن حملة الاعتقالات اليوم شملت الناشطة والكاتبة المقدسية رانيا حاتم.

وأفادت الشرطة الإسرائيلية بأن "تحقيقا سريا للشرطة أدى إلى توقيف 7 مشتبهين من سكان القدس لانتهاك قانون تطبيق الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة".

وأضافت: "خلال ساعات الصباح الباكر قام أفراد شرطة سريون بمداهمة بيوت المشتبهين في الأربعينيات ومنهم المشتبه المركزي (59 عاما) من سكان شرقي القدس حيث ألقي القبض عليهم وتمت إحالتهم إلى التحقيق".

وتوجه الشرطة الإسرائيلية للمعتقلين تهمة الحصول على تمويل من السلطة الفلسطينية للقيام بنشاطات في مدينة القدس.

المصدر: رويترز