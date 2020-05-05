هولندا.. 86 وفاة جديدة بكورونا والإصابات ترتفع إلى 41087

قال المعهد الوطني للصحة في هولندا، اليوم الثلاثاء، إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في هولندا ارتفع 317 حالة، لتصل بذلك حصيلة الإصابات إلى 41087 حالة.

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وأضاف معهد الصحة في تحديثه اليومي أنه تم تسجيل 86 حالة وفاة جديدة، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس بلغ 5168 حالة.

وتمثل الإحصائيات التي تم تسجيلها اليوم، ارتفاعا كبيرا مقارنة بما وثقته السلطات الصحية يوم الاثنين، حيث أعلنت يوم أمس عن إصابة 199 شخصا بفيروس كورونا و26 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أنه يحصي الحالات المؤكدة فقد، مؤكدا أن العدد الفعلي للوفيات والمصابين أعلى من ذلك.

المصدر: وكالات