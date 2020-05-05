واشنطن "قلقة" بعد تقارير عن إغراق مهاجرين أفغان على الحدود الإيرانية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن "قلقها" بعد تداول تقارير عن إغراق مهاجرين أفغان في نهر على الحدود الإيرانية.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة في أفغانستان تغريدة على "تويتر" قالت فيها إن واشنطن "تشارك قلق الحكومة الأفغانية والمجتمع الدولي بشأن تقارير عن قتل وإساءة معاملة مهاجرين أفغان على الحدود مع إيران".

We share the concerns of the Afghan government, civil society, and people about reports of killings and abuse against Afghan migrants along the border with Iran. — U.S. Embassy Kabul (@USEmbassyKabul) May 5, 2020

وأفادت وكالة "رويترز" في وقت سابق بأن مسؤولين أفغان بدؤوا عملية بحث عن جثث مهاجرين من أفغانستان وانتشالها من نهر على الحدود مع إيران بعد تقارير عن تعذيب حرس الحدود الإيرانيين للعشرات منهم وإلقائهم في النهر لمنعهم من دخول إيران.

وقالت السلطات بولاية هرات في غرب أفغانستان إنها انتشلت 12 جثة من نهر هريرود، وإن ثمانية أشخاص آخرين على الأقل في عداد المفقودين.

ويمكن أن يثير الحادث أزمة دبلوماسية بين إيران وأفغانستان، في وقت تسببت فيه جائحة كورونا في نزوح جماعي لمهاجرين أفغان من إيران تبين إصابة العديد منهم بالفيروس.

المصدر: RT + وكالات