كينيا تحث الصومال على سرعة التحقيق في حادث تحطم طائرة شحن

دعت كينيا، اليوم الثلاثاء، إلى تحقيق عاجل في حادث تحطم طائرة شحن خاصة في الصومال أسفر عن سقوط قتلى وسط أنباء غير مؤكدة بأن الطائرة قد تكون أسقطت عمدا.

وكانت الطائرة، التابعة لشركة طيران "أفريكان إكسبرس" تنقل إمدادات للاستخدام في مكافحة فيروس كورونا عندما تحطمت في بلدة باردال في إقليم باي الجنوبي مما أسفر عن مقتل أفراد طاقمها الستة.

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وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكينية: "تحث حكومة جمهورية كينيا حكومة الصومال الاتحادية والمنظمات الدولية على إجراء تحقيق شامل وسريع بهذا الشأن لأنه يؤثر على العمليات الإنسانية في وقت تشتد إليها فيه الحاجة".

وذكر بيان ثان أن الرئيس الصومالي محمد عبد الله فارماجو، أصدر أمرا لسلطات الطيران المدني الصومالية بالعمل مع كينيا في تحقيقها، كما دعا سلطات الطيران المدني الكينية للتعاون مع نظيرتها الصومالية بهدف استكمال التحقيقات على وجه السرعة.

وامتنع وزير النقل الصومالي محمد صلاد، عن التكهن بسبب الحادث، لكن وزيرا سابقا للدفاع قال لـ"رويترز" إنه تحدث مع شاهد في المطار قال إن الطائرة ربما أسقطت.

يشار إلى أن "حركة الشباب" المتحالفة مع تنظيم القاعدة، تنشط في المنطقة التي سقطت بها الطائرة على الرغم من أن القوات الصومالية والإثيوبية تؤمن بلدة باردال ومطارها.

المصدر: رويترز