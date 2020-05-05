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هولندا.. فض مظاهرة احتجاجية على إجراءات مكافحة كورونا في لاهاي

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هولندا.. فض مظاهرة احتجاجية على إجراءات مكافحة كورونا في لاهاي
AFP BART MAAT / ANP / AFP
الشرطة تفض مظاهرة احتجاجية في لاهاي
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أصدر عمدة مدينة لاهاي الهولندية أمرا للشرطة بفض مظاهرة شارك فيها حوالي 200 شخص احتجاجا على القيود المفروضة من قبل السلطات بهدف الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وقالت الشرطة، في بيان، إنها "قامت باحتجاز متظاهرين يتجاهلون الأمر الذي أصدره العمدة". فيما أفادت وكالة ANP الإخبارية المحلية بأن أجهزة الأمن احتجزت عشرات من المحتجين.

وكانت الحكومة الهولندية حظرت، أواسط شهر مارس، كل أنواع التجمعات، كما أنها ألزمت المواطنين بالحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن 1.5 متر في الأماكن العامة، ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.

المصدر: رويترز

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