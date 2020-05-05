بلجيكا تسجل أقل حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ مارس الماضي

أعلنت السلطات الصحية في بلجيكا تسجيل 97 وفاة جديدة بفيروس كورونا، و241 إصابة جديدة، وهو معدل الإصابات اليومي الأقل منذ 17 مارس الماضي.

وجاء في بيان السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء:" تم تسجيل 241 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 50509، كما تم تسجيل 97 حالة وفاة، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 8016".

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وأظهر إحصاء لرويترز أمس الاثنين، أن الإصابات بفيروس كورونا في العالم تجاوزت 3.5 مليون، بينما اقتربت الوفيات من ربع مليون حالة، رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيهما الشهر الماضي.

وكانت معظم حالات الإصابة في الأيام الأخيرة في أمريكا الشمالية والدول الأوروبية، لكن الأرقام ترتفع في بؤر تفشي أصغر في أمريكا اللاتينية وإفريقيا وروسيا.

المصدر: وكالات