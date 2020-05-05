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تركيا تعلن أن جميع المصانع الكبرى ستستأنف عملها في 11 مايو

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تركيا تعلن أن جميع المصانع الكبرى ستستأنف عملها في 11 مايو
Reuters MS/LIM/
مصنع إسمنت في تركيا -أرشيف-
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قال وزير الصناعة التركي مصطفى ورانك، اليوم الثلاثاء، إن جميع المصانع التركية الأساسية ستستأنف عملها في 11 مايو، بعد يوم من إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن بدء رفع القيود تدريجيا.

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وأضاف ورانك أن بلاده عازمة على المضي قدما في التطور التكنولوجي الوطني وإحداث نقلة في هذا المجال.

وكان أردوغان صرح، أمس الاثنين، أن الحكومة وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو.

وأعلنت تركيا في وقت سابق تجاوزها مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا، لتسجل أمس الأحد ولأول مرة تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة حالات الإصابة النشطة.

المصدر: وكالات

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