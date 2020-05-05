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"الصحة العالمية": ظهور كورونا في فرنسا في أواخر السنة الماضية ليس مفاجأة

أخبار العالم

Reuters EG/SAA/
تدابير احترازية ضد كورونا في فرنسا
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قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إنها لم تفاجأ من محتوى تقرير يشير إلى أن فيروس كورونا ظهر بفرنسا في شهر ديسمبر المنصرم، أي قبل الإعلان الرسمي عن تسجيل إصابات في البلاد.

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طبيب يؤكد أن فيروس كورونا كان منتشرا في فرنسا في أواخر 2019
طبيب يؤكد أن فيروس كورونا كان منتشرا في فرنسا في أواخر 2019

وقالت الناطقة باسم المنظمة، كريستيان ليندمير، إنه "من الممكن إيجاد حالات إصابة مبكرة"، داعية الدول إلى تفقد السجلات الطبية التي تعود لأواخر سنة 2019، لأن هذا "سيمنح العالم صورة أوضح" عن تفشي الفيروس.

وكان الطبيب الفرنسي، إيف كوهين، أشار قبل يومين إلى أن فيروس كورونا المستجد كان منتشرا في فرنسا أواخر شهر ديسمبر الماضي، وذلك بعد مراجعة فحوصات مريض دخل يوم 27 من ذلك الشهر إلى مستشفى في منطقة باريس.

المصدر: وكالات

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