ألمانيا.. انخفاض معدل انتقال عدوى كورونا إلى 0.71

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أن معدل انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد يقدر حاليا بـ0.71.

إقرأ المزيد

ويشير هذا المعدل إلى أن 100 مصاب يمكنهم أن ينقلوا العدوى إلى 71 شخصا، ما يعني أن عدد حالات الإصابة الجديدة سينخفض مع الوقت.

وأظهرت بيانات المعهد تسجيل 685 إصابة جديدة بفيروس كورونا و139 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية في ألمانيا.

وأعلنت وزارة الداخلية أمس عن نية الحكومة الألمانية تمديد إجراءات الفحص على حدودها حتى 15 مايو الجاري.

المصدر: وكالات