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واشنطن تعتزم إبرام عقود لشراء أسلحة من جمهوريات سوفيتية سابقة

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واشنطن تعتزم إبرام عقود لشراء أسلحة من جمهوريات سوفيتية سابقة
Reuters Jason Reed JIR/CN
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كشفت مصادر عسكرية أمريكية أن واشنطن تسعى لشراء ذخائر ومعدات عسكرية من دول الاتحاد السوفيتي السابق.

وأفادت قناة "RT" أن الإدارة العسكرية الخاصة بشؤون عقود التسليح في الجيش الأمريكي، تقدمت بطلب لشراء أسلحة يتم تصنيعها واستخدامها من قبل جمهوريات الاتحاد السوفيتي السابق.

وبحسب تقارير إعلامية فإن واشنطن تعتبر هذا الأمر ضروريا لوزارة الدفاع ووكالات أخرى، وأيضا للحلفاء الأجانب للولايات المتحدة "لإجراء الاختبارات والتمارين عليها، فضلا عن الاستخدام العسكري".

ووفقا للوثيقة التي اطلعت عليها قناة "RT"، ترغب واشنطن في إبرام اتفاقية مدتها 5 سنوات مع العديد من الموردين لشراء مثل هذه المعدات والذخيرة والأسلحة وتسليمها إلى داخل الولايات المتحدة وخارجها.

المصدر: RT

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