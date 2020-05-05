بعد النحل والخنازير.. قطيع من الخرفان يجتاح مدينة تركية (فيديو)

فوجئ سكان مدينة سامسون، الواقعة على الساحل الشمالي لتركيا، في عطلة نهاية الأسبوع، بقطيع ضخم من الغنم يجتاح الشوارع، في ظل الإغلاق الناتج عن فيروس كورونا.

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وقام مقيم في إحدى المجمعات السكنية في المدينة بتصوير قطيع الأغنام من نافذة منزله، حيث ظهرت الخراف وكأنها تغزو المدينة التركية، وهي تسير عبر الشوارع بأريحية.

ويأتي هذا الفيديو، بعد انتشار مقاطع فيديو أخرى عن احتلال أسراب هائلة من النحل لمدينة أنطاليا التركية، بالإضافة إلى انتشار الخنازير في بعض المناطق الأخرى.

وفرضت تركيا في وقت سابق قيودا على التجول في 31 ولاية كإجراء احترازي لوقف انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 124375 شخصا في البلاد، وأودى بحياة 3336 آخرين.

المصدر: ديلي ميل