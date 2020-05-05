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مادورو يكشف علاقة ترامب بأحد المعتقلين المتهمين بتنفيذ انقلاب بفنزويلا

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مادورو يكشف علاقة ترامب بأحد المعتقلين المتهمين بتنفيذ انقلاب بفنزويلا
Reuters
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو
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أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الثلاثاء، أن احد المعتقلين الأمريكيين الذين حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة، يعمل حارسا شخصيا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

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وكتب مادورو عبر حسابه في "تويتر": "أحد المعتقلين في الشهادة الأولى، أكد أن هناك مواطنين أمريكيين ضمن مجموعة الغزو، وهما من فريق الحرس الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب"​​​.

وأعلنت فنزويلا، يوم الأحد، أنها أحبطت محاولة توغل عن طريق البحر لـ"مرتزقة إرهابيين" حاولوا دخول البلاد لتنفيذ انقلاب على السلطة قادمين من كولومبيا المجاورة.

من جهته أكد وزير الداخلية، نيستور ريفيرول، في كلمة بثها التلفزيون مؤخرا: "حاولت مجموعة مرتزقة إرهابيين من كولومبيا، اليوم 3 مايو، تنفيذ عملية غزو عبر البحر بهدف شن هجمات إرهابية في البلاد واغتيال زعماء حكومة فنزويلا... وتنفيذ انقلاب على السلطة".

المصدر: وكالات

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