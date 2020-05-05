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لليوم الثاني.. لا إصابات جديدة بكورونا في نيوزيلندا

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لليوم الثاني.. لا إصابات جديدة بكورونا في نيوزيلندا
Reuters
صورة أرشيفية
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لم تسجل نيوزيلندا، اليوم الثلاثاء، أي إصابة جديدة بفيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي.

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وقالت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، إن نتاج مناقشاتها مع أستراليا بخصوص إنشاء ممر للسفر بين البلدين سيُعلن في وقت لاحق اليوم.

وشاركت أرديرن عبر الفيديو في اجتماع للحكومة الأسترالية بخصوص كورونا، فيما يبحث البلدان إعادة فتح الحدود بينهما أمام السفر بعد نجاحهما في احتواء المرض.

ولا يتجاوز معدل الوفيات بالفيروس في البلدين واحدا بالمئة، وعززت نيوزيلندا وأستراليا مخزوناتهما من اللوازم الطبية، فيما تعتزمان إعادة فتح الاقتصاد شيئا فشيئا، بما في ذلك استئناف السفر عبر بحر تاسمان دون الحجر الصحي الإلزامي.

وسجلت أستراليا نحو 6800 إصابة بفيروس كورونا و96 وفاة، فيما سجلت نيوزيلندا 1137 إصابة و20 وفاة.

المصدر: رويترز

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