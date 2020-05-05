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الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهر

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الولايات المتحدة تسجل أدنى حصيلة وفيات يومية جراء كورونا منذ شهر
Reuters
صورة أرشيفية/ نيويورك
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية وفاة 1015 شخصا جراء فيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل في هذا البلد منذ شهر.

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وأظهرت بيانات جديدة لجامعة جونز هوبكنز التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن الوباء، أن الحصيلة الإجمالية للوفيات ارتفعت إلى 68 ألفا و689 شخصا.

ومنذ مطلع أبريل لم تسجل الولايات المتحدة حصيلة يومية تقل عن الألف وفاة.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن السيناريو الأسوأ للوباء يشير إلى "أننا سنخسر 75 ألفا أو 80 ألفا أو 100 ألف شخص"، معتبرا أن إيقاف عجلة الاقتصاد في البلاد سمح بتجنب وفاة مليون ونصف مليون نسمة على الأقل.

لكن دراسات عدة نشرت الاثنين رجحت بلوغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة عتبة المئة ألف بحلول شهر يونيو، مستبعدة في الوقت نفسه أن يتوقف انتشار العدوى في هذا البلد خلال الصيف.

والولايات المتحدة التي سجلت فيها أول وفاة بالفيروس في نهاية فبراير، هي الدولة الأكثر تضررا في العالم من الفيروس، سواء من حيث عدد الإصابات أو الوفيات إذ إنها سجلت لوحدها حوالى 1.2 مليون مصاب (أكثر من ثلث الإصابات المعلن عنها في العالم بأسره)، وأكثر من ربع الوفيات المسجلة في العالم والتي بلغت أمس الاثنين ربع مليون وفاة.

المصدر: أ ف ب

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