البرازيل تسجل 6633 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و296 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية اليوم الثلاثاء أنها سجلت 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و296 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان: "تسجيل 6633 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و296 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي الإصابات 107780، والوفيات 7321"​​​.

وكان الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أقال، في وقت سابق، وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، على خلفية أزمة فيروس كورونا، داعيا الولايات إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر بالاقتصاد.

المصدر: سبوتينك