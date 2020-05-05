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وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن "إنجاز كبير" في إيجاد علاج من فيروس كورونا المستجد

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن عن
Reuters
وزير الدفاع الإسرائيلي، نافتالي بينيت،إلى جانب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو (أرشيف).
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عرض فريق علماء في معهد الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على وزير دفاع إسرائيل، نافتالي بينيت، "إنجازا كبيرا" في تطوير علاج من فيروس كورونا المستجد.

وأعلن بينيت، حسبما نقلته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "أنه تم عرض إنجاز كبير عليه في إيجاد علاج من فيروس كورونا المستجد خلال زيارته إلى معهد الأبحاث البيولوجية الإسرائيلي" في مدينة نيستيونا.

وأوضح مكتب بينيت أن الحديث يدور عن "جسم مضاد وحيد النسيلة يستهدف الفيروس ويستطيع تحييده في جسم المريض".

وذكر فريق العلماء لوزير الدفاع أنه تم تجاوز مرحلة تطوير الجسم المضاد فيما تتمثل الخطوة التالية في الحصول على براءة اختراع له والاتفاق مع الشركات الدولية التي بإمكانها بدء إنتاجه الصناعي للاستخدام على نطاق واسع.

المصدر: يديعوت أحرنوت + وكالات

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