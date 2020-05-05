ولايات ألمانية تسمح باستئناف مباريات دوري كرة القدم إضافة إلى إجراءات أخرى لتخفيف قيود

قالت مصادر لوكالة "رويترز"، يوم الاثنين، إن ولايات ألمانية ستسمح باستئناف مباريات دوري كرة القدم اعتبارا من 15 مايو طبقا لشروط صارمة وبدون جماهير.

وقال شخصان على دراية بالاستعدادات إن الوزراء في ألمانيا سيتفقون على إجراءات أخرى لتخفيف قيود الإصابة بالفيروس التاجي، خلال مكالمة هاتفية مع المستشارة أنغيلا ميركل يوم الأربعاء.

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وقالت المصادر إنه من المتوقع أن يعطي المسؤولون الضوء الأخضر لإعادة فتح المتاجر الكبرى، ربما انطلاقا من 11 مايو.

وقالت المصادر إن الولايات ستوافق أيضا على إعادة فتح المدارس لجميع الصفوف خطوة بخطوة، على الرغم من أنه لن يُسمح لمعظم الأطفال بالذهاب إلى الفصل إلا في المناوبات الدورية، وليس على أساس يومي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت أن حكومة البلاد تنوي تمديد إجراءات الفحص على حدودها في ظل جائحة فيروس كورونا حتى 15 مايو.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هذا الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية، مبينا: "بالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".

وسبق أن أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفير، أن على ألمانيا المشتركة في منطقة شنغن مفتوحة الحدود في أوروبا، عدم الاستعجال في رفع الإجراءات الحدودية على خلفية الجائحة.

وقال زيهوفير إن "درجة الحماية من الفيروس تحدد شروط فتح الحدود"، محذرا من أن "الفتح الأرعن سيؤدي إلى زيادة الإصابات".

وفرضت العديد من دول منطقة شنغن إجراءات على حدودها بشكل طارئ للحد من انتشار كورونا المستجد.

المصدر: رويترز