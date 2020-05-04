فرنسا تلمح لإمكانية تقديم موعد تخفيف الحظر على التجمعات الدينية

قال رئيس وزراء فرنسا إدوار فيليب، إن الحكومة قد تسمح باستئناف الشعائر الدينية قبل نهاية مايو إذا لم يسفر تخفيف العزل التدريجي بعد 11 مايو، عن أي زيادة في الإصابات بكورونا.

وتعتزم فرنسا الانضمام لبلدان مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا بتخفيف القيود غير المسبوقة على الحياة العامة خلال أسبوع، مع سعيها لإعادة تشغيل الاقتصاد وتخفيف إحباط المواطنين القابعين في المنازل.

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وكانت الحكومة أشارت إلى أنها ستحظر الاحتفالات الدينية حتى الثاني من يونيو على أقرب تقدير، لكن رئيس الوزراء أبلغ البرلمان أنه من الممكن تقديم الموعد أربعة أيام.

وكان رئيس الوزراء قال في الأسبوع الماضي إن العزل العام أنقذ عشرات الآلاف من الأرواح لكن الوقت حان لتخفيفه.

وأظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا زاد 306 حالات ليصل إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 25201 اليوم الاثنين، في أعلى معدل زيادة خلال 4 أيام.

وتوفي يوم الأحد 135 شخصا، ولكن عادة ما تتأخر البيانات التي ترد من دور المسنين أيام الآحاد فلذلك تكون الأرقام متراجعة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا يوم الأحد، في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

المصدر: وكالات