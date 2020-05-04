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مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة جنوب الصومال (صور)

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مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة جنوب الصومال (صور)
Reuters
مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة جنوب الصومال
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قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الاثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت بأن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية

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