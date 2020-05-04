مقتل 6 أشخاص في تحطم طائرة تحمل مساعدات إغاثة جنوب الصومال (صور)

قال مسؤول أمني في الصومال، اليوم الاثنين، إن طائرة تحمل إمدادات إغاثة لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا، تحطمت في منطقة باي بجنوب البلاد مما أدى إلى مقتل 6 أشخاص كانوا على متنها.

وأضافت الوكالة أن الطائرة تابعة لشركة "أفريكان إكسبريس للطيران" وكانت تنقل إمدادات لاستخدامها في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأفادت بأن الطائرة اتجهت من مقديشو إلى بيدوة ثم واصلت رحلتها إلى بلدة باردال حيث تحطمت قرب مطار باردال وكانت تحمل أدوية لمنع مرض كوفيد-19"، ولم يتضح سبب تحطمها".

An African Express air plane crashed in Bardaale ,killing all those on board. as the locals counted five died bodies at the side of the crash.#Bardaalepic.twitter.com/gP7DxtKceh — Baidoa Online (@BaidoaU) May 4, 2020

PHOTO : A cargo plane carrying Medical supplies was shot down by Ethiopian troops in occupied southern Somalia, near the town of Bardaale.



Everybody on board was instantly killed. The victims include NGO’s and aid workers. @doamuslimspic.twitter.com/iacrU4A1df — Halgan Media (@Free_Somaliweyn) May 4, 2020

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية