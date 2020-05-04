تركيا تسجل تراجعا للإصابات اليومية بكورونا وسط ارتفاع كبير لحالات الشفاء

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، انخفاضا جديدا للإصابات بفيروس كورونا على أساس يومي وسط زيادة تفوق حصيلة المتعافين على الحالات النشطة.

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وأفاد وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في إحصائية جديدة نشرها الاثنين، بارتفاع العدد العام للمصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1614 ليصل إلى مستوى 127659 حالة.

ويشير هذا الرقم إلى انخفاض ملموس جديد لحصيلة الإصابات بالفيروس في تركيا، حيث سجلت في البلاد، حسب إحصائية 30 أبريل 2615، وفي 1 مايو 2188، وفي 2 مايو 1983، وفي 3 مايو 1670.

وذكر قوجة أن حصيلة المتوفين جراء الفيروس وصلت إلى 3461 شخصا إثر رصد 64 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، بعد أن كان هذا المؤشر في 30 أبريل 93 حالة، وفي 1 مايو 84، وفي 2 مايو 78، وفي 3 مايو 61.

Son 24 saatte iyileşen hasta sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki fark, artmaya devam etti. Test sayısında, düne göre yaklaşık 11.000 artışa rağmen, yeni tanı sayısı azaldı. Hastalığa yeni bir fırsat tanımazsak kontrol bizim elimizde. https://t.co/RVlhe7786Opic.twitter.com/ZM4gkNPCep — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2020

وأفاد وزير الصحة التركي مع ذلك بأن عدد المتعافين من الفيروس في البلاد وصل إلى 68166 شخصا بعد تسجيل 5015 حالة شفاء جديدة.

وأعلنت تركيا في وقت سابق تجاوزها مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا لتسجل أمس الأحد ولأول مرة تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة الحالات النشطة.

وسبق أن أفاد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأن سلطات بلاده ستبدأ اعتبارا من منتصف هذه الليلة برفع القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا بشكل تدريجي.

المصدر: RT