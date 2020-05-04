أردوغان يعلن بدء رفع القيود في تركيا تدريجيا اعتبارا من يوم غد الثلاثاء

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن سلطات بلاده ستبدأ اعتبارا من منتصف هذه الليلة برفع القيود المفروضة على خلفية جائحة فيروس كورونا بشكل تدريجي.

وذكر أردوغان، في تصريح أدلى به عقب اجتماع افتراضي مع الحكومة، أنها وضعت خطة لتخفيف قيود مكافحة فيروس كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية بشكل تدريجي خلال مايو ويونيو ويوليو.

وأفاد أردوغان بأنه سيتم رفع قيود الدخول والخروج بين 7 ولايات، وهي لا تشمل اسطنبول وأنقرة وإزمير، اعتبارا من منتصف ليلية الاثنين إلى الثلاثاء.

وذكر الرئيس التركي أنه سيتم السماح للمسنين والأطفال بالخروج من المنازل لمدة 4 ساعات في يوم واحد خلال أسبوع اعتبارا من هذه العطلة.

وأعلن أن مراكز التسوق ستفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو شريطة الالتزام بالتدابير الاحترازية الصحية، وقال: "سنواصل تطبيق حظر التجول نهاية الأسبوع الجاري".

وأعلنت تركيا في وقت سابق تجاوزها مرحلة الذروة في جائحة فيروس كورونا لتسجل أمس الأحد ولأول مرة تفوق عدد المتعافين من المرض على حصيلة الحالات النشطة.

المصدر: وكالات