كورونا.. فرنسا تسجل أعلى معدل وفيات خلال أربعة أيام

أظهرت بيانات حكومية أن عدد حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في فرنسا ارتفع بـ306 حالات، ليصل إجمالي الوفيات في البلاد إلى 25201 حالة، في أعلى معدل زيادة خلال أربعة أيام.

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وتوفي يوم أمس الأحد 135 شخصا، ولكن عادة ما تتأخر البيانات التي ترد من دور المسنين أيام الآحاد، ما يفسر تراجع الأرقام.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن عدد الأشخاص الموجودين في وحدات الرعاية المركزة تراجع إلى 3696 شخصا مقابل 3819 شخصا يوم الأحد، في تراجع لليوم السادس والعشرين على التوالي.

وتجاوزت حصيلة الوفيات الناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" في العالم، اليوم الاثنين، حاجز 250 ألف حالة.

المصدر: وكالات