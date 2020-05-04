إيطاليا تسجل ارتفاعا طفيفا في الوفيات بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية الإيطالية، اليوم الاثنين، تسجيل 195 وفاة بفيروس كورونا المستجد، ما يمثل ارتفاعا طفيفا مقارنة بيوم أمس الأحد الذي سجلت فيه 174 حالة وفاة.

في المقابل، أشارت أرقام الوزارة إلى انخفاض عدد حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بعد تسجيل 1221 حالة فقط، مقارنة مع 1389 إصابة سجلت يوم أمس.

وتظهر الإحصائيات أن حالات الوفاة في الأسابيع الأخيرة تنخفض أيام الأحد قبل أن تعاود الارتفاع في اليوم التالي، غير أن الاتجاه الأساسي للوفيات يشير إلى انخفاض مطرد منذ الذروة التي سجلت أواخر شهر مارس.

وارتفع العدد الإجمالي للوفيات في البلاد إلى 29079، فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 211938.

وتستعد الحكومة الإيطالية للشروع في تخفيف القيود الصارمة غير المسبوقة التي تم فرضها لكبح جماح العدوى.

المصدر: "رويترز"