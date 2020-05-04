 
مباشر

بريطانيا.. فرض إجراءات مشددة داخل المؤسسات التعليمية بعد استئناف الدراسة

أخبار العالم

بريطانيا.. فرض إجراءات مشددة داخل المؤسسات التعليمية بعد استئناف الدراسة
Reuters cpg
تدابير احترازية ضد كورونا في بريطانيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsx1

كشفت وسائل إعلام بريطانية عن حزمة إجراءات "شبه عسكرية" ستفرضها الحكومة على المؤسسات التعليمية التي يرتقب أن تفتح أبوابها تزامنا مع انحسار جائحة كورونا.

إقرأ المزيد
جونسون: اللقاح هو السبيل الوحيد للانتصار على جائحة كورونا
جونسون: اللقاح هو السبيل الوحيد للانتصار على جائحة كورونا

وتمنع بموجب هذه الإجراءات مشاركة المكاتب وحتى الأقلام، فيما سيتم تعطيل المصاعد وإغلاق المطاعم الداخلية داخل المدارس، كما سيضطر المعلمون لارتداء الكمامات الواقية.

ومن المتوقع أن يستأنف تلاميذ المدارس الابتدائية الدراسة في الشهر المقبل، على أن يستأنف الطلاب الأكبر سنا التعليم في وقت لاحق، بشرط أن تبقى معدلات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منخفضة جدا.

يذكر أن هيئة الصحة الوطنية في إنجلترا قالت اليوم الاثنين إن 204 مصابين آخرين بفيروس كورونا المستجد توفوا في مستشفيات البلاد ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بها إلى 21384 حالة، ويشكل العدد أقل معدل زيادة للوفيات هناك منذ أواخر مارس.

المصدر: standard.co.uk

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا