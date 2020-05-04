ماكرون: فرنسا ستخصص 500 مليون يورو لتطوير لقاح ضد فيروس كورونا

أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن بلاده ستخصص 500 مليون يورو للجهود الدولية الرامية إلى تطوير وإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد.

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وقال ماكرون، خلال مشاركته في مؤتمر دولي افتراضي للمانحين بهدف تطوير وإنتاج لقاح ضد كورونا، اليوم الاثنين: "تتحمل فرنسا التزاما بتخصيص 500 مليون يورو إضافية في إطار هذه المبادرة".

وأوضح ماكرون أن هذا المبلغ سيتم إنفاقه لتطوير لقاح وأدوية لعلاج المصابين بعدوى كورونا المستجد.

وشدد الرئيس الفرنسي على أنه "يجب أن يكون اللقاح، بعد تطويره، متاحا في كل أنحاء العالم"، داعيا المجتمع الدولي إلى "توحيد الجهود لتصميم اللقاح وآليات التشخيص"، مضيفا: "يجب استخلاص الدروس من الأوضاع التي تشكلت بسبب الجائحة".

ومن المتوقع أن يجمع مؤتمر المانحين، الذي نظمه كل من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والنرويج وكندا والسعودية واليابان، وبغياب الولايات المتحدة، مبلغ 7.5 مليار يورو ستنفق في توسيع عمليات الفحوص وتطوير سبل العلاج والوقاية من كورونا.

المصدر: وكالات