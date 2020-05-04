جونسون: اللقاح هو السبيل الوحيد للانتصار على جائحة كورونا

قال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، إن السبيل الوحيد للتغلب على فيروس كورونا المستجد هو إيجاد لقاح يتم إنتاجه بكميات كبيرة.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بأن جونسون أوضح خلال مؤتمر دولي عبر الفيديو، أن إنتاج لقاح ضد كورونا "هو المسعى المشترك الأكثر إلحاحا في حياتنا".

وتحتضن بريطانيا و8 دول ومنظمات مؤتمرا افتراضيا يهدف إلى جمع أكثر من 8 مليارات دولار لدعم الاستجابة العالمية لجائحة كورونا.

وتعهدت المملكة البريطانية بمنح 388 مليون جنيه إسترليني للمساعدة في تمويل البحوث الخاصة بالفحوص والعلاجات واللقاحات ضد الفيروس.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية