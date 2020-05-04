ألمانيا تنوي تمديد الإجراءات على حدودها في ظل جائحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد تنوي تمديد إجراءات الفحص على حدودها في ظل جائحة فيروس كورونا حتى 15 مايو.

وقال متحدث باسم الوزارة إن هذا الإجراء متسق مع توجيهات المفوضية الأوروبية، مبينا: "بالطبع نتبع التعليمات الأوروبية ولا نتصرف من جانب واحد أو دون تنسيق".

وسبق أن أكد وزير الداخلية الألماني، هورست زيهوفير، أن على ألمانيا المشتركة في منطقة شنغن مفتوحة الحدود في أوروبا، عدم الاستعجال في رفع الإجراءات الحدودية على خلفية الجائحة.

وقال زيهوفير إن "درجة الحماية من الفيروس تحدد شروط فتح الحدود"، محذرا من أن "الفتح الأرعن سيؤدي إلى زيادة الإصابات".

وفرضت العديد من دول منطقة شنغن إجراءات على حدودها بشكل طارئ للحد من انتشار كورونا المستجد.

المصدر: وكالات