محكمة في لندن ترجئ النظر في تسليم أسانج للولايات المتحدة بسبب كورونا

أعلنت محكمة في لندن، اليوم الاثنين، قرارها إرجاء جلسات الاستماع حول تسليم مؤسس موقع "ويكيليكس"، جوليان أسانج، للولايات المتحدة، حتى شهر سبتمبر المقبل على الأقل.

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ونقلت وكالة"تاس" الروسية عن مصدر في محكمة قضاة وستمنستر بالعاصمة البريطانية، قوله إن القاضية فانيسا بارايتسر أعلنت هذا القرار أثناء جلسة الاستماع الإجرائية، اليوم الاثنين. وذكرت الوكالة أن أسانج تغيب عن الجلسة بسبب وعكة صحية.

وجرت المرحلة الأولى من النظر في قضية تسليم أسانج إلى الولايات المتحدة بناء على طلبها، في فبراير الماضي، في المحكمة الملكية الواقعة في منطقة فوليج بلندن. أما المرحلة الثانية فكان من المخطط أن تنطلق في 18 مايو لتستغرق ثلاثة أسابيع، لكن الدفاع طلب إرجاء الجلسات حتى شهر سبتمبر، مبررا ذلك بعدم وجود إمكانية لدى المحامين للقاء موكلهم، وسط إجراءات العزل المتعلقة بمكافحة وباء كورونا.

ووافق الادعاء على هذا الطلب، معتبرا أن عقد أي جلسات في هذه الفترة أمر خطير.

ويقبع المواطن الأسترالي، جوليان أسانج، في سجن "بيلمارش" بجنوب شرق لندن، بعد اعتقاله، في العام 2018، من قبل السلطات البريطانية بتهمة انتهاكه لشروط الإفراج عنه بكفالة. وجرى اعتقاله فور توقف الإكوادور عن الاستمرار في توفير اللجوء السياسي لأسانج في مبنى سفارتها في لندن، حيث اختبأ نحو سبعة أعوام، خوفا من تسليمه للولايات المتحدة.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية بحق أسانج 18 تهمة جنائية. ومن الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جرائم متعلقة بإفشاء للمعلومات السرية، وذلك عبر موقع "ويكيليكس" الذي أسسه في عام 2006 والمتخصص في نشر معلومات سرية عن نشاطات الحكومات المختلفة، بما فيها الأمريكية.

ويواجه أسانج، وفقا لهذه الاتهامات، عقوبة سجن قد تبلغ مدتها 175 عاما.

المصدر: تاس