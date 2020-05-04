رومانيا تفرض "حالة التأهب" اعتبارا من 15 مايو بسبب كورونا

أعلنت رومانيا أنها لن تمدد حالة الطوارئ بعد انقضاء مدتها في 15 مايو الجاري، لكنها ستفرض "حالة تأهب" تسمح بتخفيف بسيط لبعض القيود المفروضة لكبح تفشي فيروس كورونا المستجد.

و قال الرئيس كلاوس يوهانيس اليوم الاثنين: "للأسف هذا الوباء لم ينقشع بعد. نحن بحاجة لأن نتحلى بالمسؤولية ونتوخى الحذر الشديد فيما هو قادم.. رومانيا لن تمدد حالة الطوارئ بعد انقضاء أجلها في 15 مايو أيار، لكنها ستفرض "حالة تأهب" تسمح بتخفيف بسيط لبعض القيود".

وأضاف يوهانيس أنه تم رفع بعض القيود المفروضة على السفر لكن لن يسمح للناس بالتنقل في مجموعات تزيد عن ثلاثة، منوها بأن الحظر لا يزال ساريا على التجمعات في العراء، وفي الأماكن المغلقة.

المصدر: وكالات