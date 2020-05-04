كوريا الجنوبية تسجل 8 إصابات فقط بفيروس كورونا لأشخاص قادمين من الخارج

أعلت كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 8 إصابات فقط بفيروس كورونا، لأشخاص جميعهم من القادمين من الخارج، حيث لم تظهر أي حالة جديدة لانتقال العدوى داخليا.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أن عدد الاصابات بكورنا المستجد بلغ 10801 حالة، بزيادة 8 حالات حتى منتصف ليلة يوم أمس، مقارنة مع اليوم السابق، وارتفع عدد حالات الوفاة إلى 252 ، بزيادة حالتين جديدتين.

وظل عدد الإصابات الجديدة أقل من 20 حالة لليوم الـ17 على التوالي منذ يوم 18 أبريل الماضي.

وذكرت السلطات أن جميع الاصابات الثماني الجديدة تعود لوافدين، وأن 4 حالات منها تم اكتشافها خلال إجراءات الحجر الصحي في المطار، والـ4 الأخرى أثناء الحجر الذاتي للوافدين في إنتشون وأولسان وكيونغي وإقليم جولا الجنوبي.

ولم تسجل أي حالة إصابة ناجمة عن انتقال العدوى محليا لليوم الثاني على التوالي.

المصدر: يونهاب