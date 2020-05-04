 
مباشر

اليابان.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 15.7 ألف حالة

أخبار العالم

اليابان.. إصابات كورونا تتجاوز حاجز 15.7 ألف حالة
Reuters
اليابان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nsry

أعلنت اليابان أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 15791 بما فيها 712 حالة على متن سفينة "برينسيس ديموند" السياحية التي تم عزلها قبالة سواحل البلاد فبراير الماضي.

إقرأ المزيد
اليابان تسجل أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا
اليابان تسجل أكبر ارتفاع للوفيات بفيروس كورونا

وبحسب قناة "NHK TV" اليابانية، إن الأرقام المسجلة جاءت بعد توحيد بيانات وزارة الصحة بخصوص الإصابات بكورونا وبيانات الإدارات المحلية، ليصبح إجمالي الإصابات في البلاد 15791 وإجمالي الوفيات 549. 

وأفيد في اليوم السابق بأن عدد الإصابات الجديدة سجل عند 201 حالة، منها 91 في طوكيو، وتم تقييم حالة 332 مريضا كحالة حرجة، كما تعافى 4632 شخصا.

ومن المقرر اليوم أن يعلن رئيس الوزراء، شينزو آبي، اليوم الاثنين، إجراءات جديدة حيال كورونا، فضلا عن إمكانية تمديد حالة الطوارئ العامة حتى 31 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا