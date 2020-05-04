هبوط لافت للوفيات بكورونا في البرازيل مع استمرار تراجع معدل الإصابات

سجلت البرازيل، اليوم الأحد، انخفاضا كبيرا لمعدل الوفيات اليومي جراء فيروس كورونا وسط تراجع في أعداد الإصابات الجديدة.

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية بتسجيل 275 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إلى 7025 حالة، في زيادة بنسبة 4%.

ويشير هذا الرقم إلى تراجع لافت في وتيرة الوفيات بالمرض حيث بلغ نفس المعدل يوم 30 أبريل 435 حالة، وفي 1 مايو 428، وفي 2 مايو 421.

وذكرت الوزارة أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المسجلة ازدادت بواقع 4588 لتصل إلى مستوى 101147 حالة مؤكدة، في ارتفاع بنسبة 5%.

وشهد معدل الإصابات اليومية كذلك تراجعا لافتا بعد أن بلغ في إحصائية يوم 30 أبريل 7218 حالة، وفي 1 مايو 6209، وفي 2 مايو 4970.

وسبق أن قال الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، مرارا إنه يرى مبالغة في تقديرات مدى خطورة فيروس كورونا، بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور الوضع الوبائي في أمريكا اللاتينية بشكل عام.

المصدر: وكالات