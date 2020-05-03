اليونان تندد بمضايقة مقاتلات تركية لمروحية يستقلها وزير الدفاع (صور)

نددت اليونان اليوم الأحد، ما اعتبرته مضايقة مارستها مقاتلات تركية بحق مروحية يستقلها وزير دفاع اليونان وقائد جيشها فوق جزيرة يونانية صغيرة في بحر إيجه.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع اليونانية أن الحادث وقع بعد أن اعترضت المقاتلات اليونانية المقاتلات التركية في مناورات مألوفة ولكنها خطيرة من قبل حليفين في حلف شمال الأطلسي.

وكان وزير الدفاع نيكوس بانايوتوبولوس ورئيس أركان الجيش الجنرال كونستانتينوس فلوروس يستقلان مروحية أقلعت من جزيرة إينوسيس الصغيرة بعد زيارتهما لقواعد أمامية بالقرب من الحدود مع تركيا.

وأفادت وكالة الأنباء اليونانية "آنا" أن طائرتين تركيتين حلقتا فوق الجزيرة على ارتفاع 3500 قدم (1000 متر) بعد إقلاع المروحية ثم حلقتا فوق جزيرة يونانية ثانية على ارتفاع 1700 قدم فقط.

ونددت الخارجية اليونانية بشدة بالمضايقات وحثت تركيا على احترام القواعد المعمول بها "مثل الدول الأخرى في المنطقة بدلاً من انتهاكها بشكل منهجي".

وقال مصدر عسكري إن الطائرات اليونانية اعترضت طائرات التركية انتهكت المجال الجوي للبلاد قبيل الحادث.

جدير بالذكر أن طيارا عسكريا يونانيا لقي مصرعه في شهرأبريل 2018، عندما تحطمت طائرته بعد اعتراض مماثل.

Koyun,Eşek ve Bulamaç adalarındaki askeri birlikleri denetleyen Yunan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos ve Genelkurmay Başkanı General Konstantinos Floros'u taşıyan NH90 tipi helikopterin yakınında 2 Türk F-16'sı kısa bir süre uçtu pic.twitter.com/6Wg7pIUhip — Dulkadiroğlu Prensi (@soner_toros) May 3, 2020

Τουρκικά F-16 παρενόχλησαν το ελικόπτερο του Ελληνα υπουργού Εθνικής Άμυναςhttps://t.co/AN3ptEZn05pic.twitter.com/B3TfwIllQq — HuffPost Greece (@HuffPostGreece) May 3, 2020

Ο ΥΕΘΑ Νικόλαος Παναγιωτόπουλος επισκέφθηκε με τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ Στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο τα Επιτηρητικά Φυλάκια Οινουσσών, Παναγιάς, Αγαθονησίου και Φαρμακονησίου καθώς και την Κ/Φ ΜΑΧΗΤΗΣ (Ρ266) στις 3 Μαι 2020. pic.twitter.com/5boTSL7CwL — ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ (@isozygio) May 3, 2020

المصدر: وكالات