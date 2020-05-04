السنغال تمدد الطوارئ وحظر التجوال حتى 2 يونيو

أفادت صحيفة Dakar Actu، نقلا عن وزير داخلية السنغال علي نغويا نديايا، بأن سلطات البلاد مددت حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة شهر آخر حتى 2 يونيو.

وذكّرت الصحيفة، بأن الرئيس السنغالي ماكي سال أعلن في نهاية مارس، فرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله: "تم تمديد حالة الطوارئ وحظر التجوال لمدة 30 يوما أخرى".

وتفيد التقارير، بأن حظر التجوال سيستمر كل يوم من 20.00 الساعة 6.00.

وقال الوزير، إن تمديد الإجراءات التقييدية يرجع إلى استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأضاف أنه لا يمكن التشكيك في فعالية هذه التدابير، لأن الوضع في السنغال أفضل بكثير مما عليه في العديد من البلدان.

ووفقا لأحدث البيانات، فقد تم تسجيل 1115 إصابة بـ COVID-19 من بينها 368 وفاة في السنغال.

المصدر: نوفوستي