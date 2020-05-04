مطار باريس قد يبقى مغلقا حتى الخريف بسبب كورونا

ذكرت صحيفة Echos الفرنسية، أن مطار باريس الدولي "أورلي"، قد يبقى مغلقا حتى الخريف المقبل بسبب عواقب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة عن السلطات الفرنسية المختصة قولها: "نظرا لانخفاض مستوى حركة المرور والانتعاش البطيء المتوقع، قد يبقى مطار أورلي مغلقا لعدة أشهر".

وقد أغلقت السلطات الفرنسية، مطار "أورلي" منذ 31 مارس.

يشار إلى أن مطار" رواسي" - الذي يحمل اسم شارل ديغول، سيكون قادرا على تحمل العبء المتوقع في الصيف، حتى لو عملت فقط محطتين أو ثلاث محطات من محطاته.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس عن تفشي عدوى فيروس كورونا الجديد. ووفقا لأحدث بيانات المنظمة، تم تسجيل أكثر من 3.2 مليون حالة إصابة في العالم، وتوفي ما يقرب من 230 ألف شخص بسبب المرض.

المصدر: نوفوستي