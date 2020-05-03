خبير يقيّم تقرير استخبارات "العيون الخمسة" عن الصين

قال الخبير روسلان بوخوف، إن تقرير اتحاد "العيون الخمسة"، عن إخفاء الصين للمعطيات الخاصة بكورونا، هو محاولة من قبل الغرب وخاصة واشنطن للتغطية على فشلها في الحصول على المعلومات.

وأضاف مدير مركز تحليل الاستراتيجيات والتكنولوجيات، أن هذا التقرير يعتبر مثالا كلاسيكيا للاستخبارات التي تعتمد في عملها على الإيمان، وليس على الحقائق والوقائع.

وأشار الخبير، إلى أن نظام Five eyes، موروث من الحرب العالمية الثانية، وتم إنشاؤه عندما كانت المخابرات البريطانية لا تزال قوية، وجرى من خلاله تبادل حقيقي للمعلومات بين الدول الأنجلو ساكسونية الخمسة.

ووفقا له، فإن هذا النظام في الوقت الراهن، يعني أن واشنطن توزع بعض الفتات من طاولتها على الباقين، وأن العيون الأربعة الباقية، عمياء لا ترى شيئا.

وتوقع المحلل بأنه "لم يعد بعيدا اليوم عندما سيتخلى الأمريكيون عن هذا الشكل من التعاون، ويتحولوا إلى الاتفاقيات الظرفية. على أساس ثنائي".

في وقت سابق، زعمت صحيفة "ديلي تلغراف" الأسترالية نقلا عن تقرير من 15 صفحة وضعه اتحاد "العيون الخمسة" (الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا وكندا وبريطانيا)، بأن الصين أخفت أو دمرت عمدا أدلة حول تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتزعم الوثيقة بأن الصين، دمرت أدلة على وجود فيروسات كورونا في المختبرات ورفضت تقديم المواد الحيوية للعلماء الذين يطورون اللقاحات والأدوية ضد المرض.

المصدر: نوفوستي