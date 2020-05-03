إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 3.5 مليون حالة

تجاوز عدد المصابين بوباء كورونا في العالم حد الـ 3.5 مليون شخص، بعد نحو 5 أشهر من ظهور الفيروس للمرة الأولى في أحد أسواق مدينة ووهان بالصين، وتحوله فيما بعد إلى وباء عالمي "جائحة".

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وبحسب موقع "وورلد ميتر"، كسر عدد الإصابات اليوم الأحد حاجز الـ3.5 مليون إصابة، فيما تجاوز عدد الوفيات 245 ألف حالة حول العالم.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى معدل للإصابات، بعدد تجاوز المليون و160 ألف إصابة، وحالات وفاة تجاوزت 67 ألف حالة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة الثانية بأكثر من 245 ألف إصابة وحالات وفاة تخطت 25 ألف حالة، ثم إيطاليا بـ209 آلاف إصابة وأكثر من 28 ألف حالة وفاة.

وسجلت الإصابات بالفيروس المليون الأولى في 2 أبريل الماضي، فيما سُجل المليون الثاني في 15 أبريل، والثالث في 28 من الشهر ذاته.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أعلنت في 11 مارس الماضي أن فيروس كورونا أضحى وباء عالميا (جائحة)، داعية الحكومات إلى اتخاذ تدابير وإجراءات صارمة لمواجهته.

وفي سبيل مكافحة الفيروس، اتخذت معظم دول العالم إجراءات استثنائية، تنوعت بين الإغلاق التام والعزل الكامل للمواطنين، وفرض حظر تجول استثنائي، ومنع التجمعات، وإلغاء الأحداث الرياضية والثقافية والاجتماعية والسياسية، ووقف حركة الطيران، إما بشكل جزئي أو كلي.

وتجرى حاليا العديد من التجارب المختبرية والسريرية في الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وغيرها من البلدان في محاولة لإنتاج دواء أو لقاح ضد الفيروس، إلا أن هذه الجهود لم تثمر عن شيء ملموس حتى الآن.

المصدر: سبوتنيك