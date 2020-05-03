الصحة الهولندية: حصيلة الإصابات بكورونا تصل 40571 وتسجيل 69 وفاة جديدة

أعلنت السلطات الصحية في هولندا، اليوم الأحد، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغت 40571 حالة، بعد تسجيل 335 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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كما أفاد المعهد الوطني للصحة العامة، في بيان، بتسجيل 69 وفاة جديدة بين المصابين بكورونا، ما يرفع إجمالي عدد ضحايا مرض "كوفيد-19" (الذي يسببه الفيروس لمذكور) في البلاد إلى 5056 حالة.

وأشارت السلطات الصحية الهولندية إلى أن العدد الحقيقي للمصابين بـ "كوفيد-19" قد يكون أكبر، لأن الفحوصات الطبية لا تشمل كل الحالات المشتبه بإصابتها.

المصدر: رويترز