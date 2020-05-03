علماء يعدلون توقعاتهم حول نهاية وباء كورونا ويحذرون من مخاطر التفاؤل

عدل علماء من سنغافورة توقعاتهم للمرة الثالثة حول موعد انتهاء تفشي فيروس كورونا في روسيا، فغيروا تاريخ الخلاص من الوباء من 8 أغسطس إلى 12 منه، بسبب الزيادة الحادة في عدد المصابين. .

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وقفزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في روسيا خلال الساعات الـ24 الماضية قفزة قياسية جديدة بتسجيل السلطات الصحية لأول مرة أكثر من 10 آلاف إصابة خلال يوم واحد.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي كورونا في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 10633 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، ليصبح إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في البلاد 134686.

وقال العلماء من سنغافورة أن التواريخ يمكن أن تتحرك في أي اتجاه، اعتمادا على الوضع والتدابير المتخذة. كما حذروا من أن البلدان التي تجاوزت ذروة الفيروس التاجي قد تواجه موجة جديدة مع إزالة القيود قبل الأوان.

واعتمد العلماء في تكهناتهم على نموذج رياضي لانتشار العدوى يوضح ديناميات الفئات المعرضة للمرض وعدد المرضى الذين أصيبوا بالوباء وزمن تماثل كل منهم للشفاء.

ودرس المتخصصون بيانات من 131 دولة للتنبؤ بمواعيد انتهاء تفشي الفيروس مستخدمين على وجه الخصوص نموذجا رياضيا لانتشار العدوى.

وأشار معدو الدراسة إلى أنه يجب التعامل مع أي توقعات بحذر، وحذروا من مخاطر "التفاؤل المفرط".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من ناحية عدد الإصابات والوفيات بالفيروس، بنسبة 33.7% من المصابين المسجلين في العالم كله، و27.5% من المتوفين ضحايا الجائحة.

وتحتل إيطاليا المركز الثاني في العالم بعدد ضحايا الفيروس بلغ 28710 حالات، والمرتبة الثالثة من حيث الإصابات بـ209328 حالة.

وتحتل بريطانيا الموقع الثالث في الوفيات جراء الفيروس بـ28131 حالة، والمركز الرابع من حيث الإصابات بـ181260 حالة.

وتأتي إسبانيا رابعة عالميا من حيث الوفيات بـ25100 حالة، والثانية في الإصابات بـ245567 حالة.

المصدر: "نوفوستي"